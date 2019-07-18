Путин встретится в Петербурге с главой Shell

Президент России Владимир Путин намерен встретиться с главным исполнительным директором компании Royal Dutch Shell Беном ван Берденом в Петербурге.

«Встреча планируется», — приводит слова помощника президента РФ по международным делам Юрия Ушакова ТАСС.

Ожидается, что российский президент и глава Shell поговорят 18 июля во время рабочей поездки Путина в Петербурге.

Royal Dutch Shell в 2018 году была признана крупнейшей в мире нефтегазовой компанией. Компания ведет геологическую разведку и добывает нефть и газ в более чем 80 странах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посетили Коневский монастырь в Ленобласти. После они вернулись в Петербург для участия в форуме народов России и Белоруссии. В рамках форумах главы государств примут участие в планерном заседании и проведут переговоры.