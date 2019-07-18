Путин и Лукашенко посетили обновленный Коневский монастырь

Монастырь начали восстанавливать в 2016 году. Фото: kremlin.ru
Монастырь начали восстанавливать в 2016 году. Фото: kremlin.ru

Политики вернутся в Санкт-Петербург чтобы поучаствовать в форуме.

Владимир Путин и Александр Лукашенко, президенты России и Белоруссии, съездили на остров Коневец и нанесли визит в Коневский монастырь. Политики отправились туда прямо с Валаама. Сегодня 18 июля они устроят переговоры в Петербурге.

Лукашенко прилетел в Петербург в среду и пересел в Пулково на вертолет, который отвез его на Валаам.

Коневский монастырь начали реставрировать в 2016 году по личному поручению президента — и закончили всего несколько месяцев назад. Ему исполнилось 625 лет со дня основания. На остров 7 июля приехал патриарх Кирилл и освятил обитель — этим и завершилась цепь праздничных мероприятий в честь юбилея.

В Таврическом дворце 17 июля начал работу форум народов России и Белоруссии, он проходит в шестой раз. Путин и Лукашенко попали в программу планерного заседания.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Путин лично проводил Лукашенко из Петербурга.

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