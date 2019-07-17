Беглов лично проводил Лукашенко из Петерубрга

Сегодня, 17 июля, в Санкт-Петербург с рабочим визитом прилетал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В петербургском аэропорту «Пулково» главу Белоруссии встречали временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вместе с главой Ленинградской области Александром Дрозденко.

Видеозапись со встречи была опубликована пресс-службой Александра Лукашенко. От самолета главы Белоруссии они проследовали к вертолету, на котором Лукашенко покинул Северную столицу.

Отмечается, что Лукашенко находился в России с рабочим визитом. Кроме того, в его планы входит посещение Валаама и встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что рядом с пограничным переходом «Торфяновка» финны построят гигантский шопинг-центр. Площадь нового ТЦ будет составлять около 18 тысяч кв. м.