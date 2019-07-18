Петербуржец получил условный за кражу трех миллионов из банкомата в «Ленте»

Из банкомата украли более 3 млн рублей. Фото: pixabay.com
Из банкомата украли более 3 млн рублей. Фото: pixabay.com

Красногвардейский районный суд Петербург огласил приговор по делу Андрея Чарыкова. Его обвиняют в краже трех миллионов из банкомата «Газпромбанка» в магазине «Лента».

Чарыкова ждут четыре года лишения свободы условно. В счет возмещения материального ущерба с него взыскали 3 млн 138 тыс. рублей в пользу АО «Газпромбанк». Примерно столько было украдено из банкомата.

«В судебном заседании подсудимый заявил о согласии с предъявленным ему обвинением», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд установил, что в феврале 2016 года Чарыков сговорился с другими людьми о краже денег. Его сообщник должен был поместить специальное устройство в банкомат для того, чтобы управлять им удаленно с помощью компьютера.

План был исполнен. По сигналу Чарыков подошел к банкомату с сумкой и собрал оттуда деньги, которые тот отдавал бесперебойно. В общей сложности злоумышленникам удалось забрать 3 млн 142 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что неизвестный пытался украсть деньги из банкомата в Сертолово.

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