Петербуржцам покажут проекты реконструкции Конюшенного ведомства

Завтра в здании Конюшенного ведомства чиновники и бизнесмены представят петербуржцам пути решения затянувшейся проблемы реконструкции этого памятника федерального значения.

Вход на мероприятие в Конюшенном ведомстве свободный для всех желающих. Там завтра соберутся на выездное заседание представители городских комитетов по культуре, инвестициям и охране памятников, депутаты петербургского парламента и общественные деятели, сообщает администрация Петербурга.

Инвесторы, желающие реконструировать Конюшенное ведомство, представят на суд зрителей пять проектов. В частности, свои концепции на выставке покажут ООО «СТАРТ Девелопмент» Захара Смушкина и ООО «Тандем Истейт». Обе эти компании еще осенью 2017 года представляли свои разработки по преображению Конюшенного ведомства. Проект «Тандем Истейт» по созданию там общественного культурного пространства за 2 млрд рублей раскритиковали, и компания отказалась от своих планов. «СТАРТ Девелопмент» готова была вложить в реконструкцию Конюшенного ведомства 3,5 млрд рублей, а также реновировать одноименные площадь и двор, общая сумма проекта оценивалась в 8-10 млрд рублей.

Кроме того, свои проекты завтра представят Государственный музей истории Петербурга, за которым сейчас закреплено Конюшенное ведомство, а также ООО «Группа Ярд» и АО «Центр выставочных и музейных проектов».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в 2015 году власти Петербурга вернули в собственность города Конюшенное ведомство, которое в 2010 году отдали Plaza Lotus Group братьев Зингаревичей для реконструкции.