Двое финнов на лодке незаконно заплыли за границу России

Незаконное нарушение границы произошло 17 июля неподалеку от финляндского острова Сантио.

В среду два гражданина Финляндии на моторной лодке пересекли морскую российско-финскую границу. Это произошло поблизости острова Сантио.

Финны на моторной лодке были замечены финскими пограничниками, которые сразу же сообщили о незаконном пересечении границы своим коллегам из России, те, в свою очередь, смогли догнать лодку на патрульном катере. Нарушителям был выписан штраф, когда они вернулись обратно в Финляндию по Сайменскому каналу. Финны утверждали, что прошли мимо пункта погранконтроля по ошибке.

Пограничная охрана Финского залива напомнила, что прогулочные катера обязаны проходить пограничный контроль.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Финляндия подозревает российский самолет в нарушении воздушного пространства.