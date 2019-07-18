Путин дал поручение обеспечить малоимущих жильем

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать новые меры по предоставлению жилья семьям с низкими доходами.

Поручение президента включено в национальный проект «Жилье и городская среда». Подготовить механизмы по обеспечению граждан с невысокими доходами жильем необходимо до 10 октября 2019 года.

При этом недвижимость должна остаться в муниципальной или государственной собственности.

Данное поручение было дано Путиным по результатам проверки исполнения законодательства по вопросам жилищного строительства. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Также президент РФ попросил Генпрокуратуру совместно с Минстроем и Роспотребнадзором до 1 декабря текущего года проверить в регионах соблюдение законодательства при контроле за качеством строящихся жилых домов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин назвал способ урегулирования разногласий в Донбассе. Правительство РФ приветствует подключение партнеров из Европы к процессу урегулирования ситуации в Донбассе.