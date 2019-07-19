В сети опубликован первый трейлер фильма «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка»

Кевин Смит снял ремейк на фильм про Джея и Молчаливого Боба, который выйдет на экраны осенью 2019 года. Режиссер Кевин Смит опубликовал трейлер новой комедии «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка» на Youtube. На этот раз персонажи комедии приедут в Голливуд ради того, чтобы помешать съемкам киноленты по комиксам про самих себя.

В новом фильме сыграют свыше десятка голливудских звезд. Кроме самого Кевина Смита (Боб) и Джейсона Мьюза (Джей), в фильме появятся Бен Аффлек, Мэтт Дэймон, Джейсон Ли, Крис Хэмсворт и другие. Фильм ожидается на экранах уже этой осенью.

Видео: Kevin Smith/Youtube

Добавим, что впервые Джей и Молчаливый Боб появились в самом первом фильме Кевина Смита — «Клерки», снятого режиссером на свои деньги. Фильм вышел в свет ровно 25 лет назад.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что HBO готовит к перезапуску сериал «Сплетница». Компания WarnerMedia заказала перевыпуск сериала «Сплетница». Создатели представят обновленную версию сериала на стриминговом сервисе HBO Max.