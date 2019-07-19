Greenpeace показал будущее Петербурга, Байкала и Арктики

Ландшафты “состарили” через приложение-аналог FaceApp.

Защитники природы из организации Greenpeace решили показать, как изменится Арктика, Байкал и Санкт-Петербург в условиях глобального потепления. Фотографии обработали в приложении EarthApp по аналогии с технологией старения FaceApp.

Авторы напомнили, что изменения климата приведут к перераспределению осадков — в одних районах наступит засуха, тогда как другие затопит. Например, Санкт-Петербург уйдет под воду, а Северный полюс полностью растает, животные, которые населяли его раньше, исчезнут.

Июнь 2019 года стал не только аномально жарким для Санкт-Петербурга — он показал самую высокую среднюю температуру по всему миру с 1880 года, когда наблюдения начали вести. От повышение среднегодовой температуры больше всего страдает Арктика: площадь арктических льдов сократилась на четверть с 1970 по 2002 год.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что у человечества есть 30 лет на решение проблемы глобального потепления.