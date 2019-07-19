Гей-пара покинула Россию с незаконно усыновленными детьми

Сотрудники СКР вскрыли квартиру в Москве и устроили обыски в отсутствии хозяев.

Сотрудники следственного комитета РФ возбудили уголовное дело против сотрудников социальной защиты из допущения ими усыновления детей гомосексуальной парой из Москвы. Теперь двое мужчин уехали за границу в отпуск и могут не вернуться, заявил их адвокат Максим Оленичев 19 июля. Дети уехали вместе с мужчинами.

Следователи тем временем вскрыли квартиру пары и устроили в ней обыски, о чем сообщили правозащитники “Стимул”. Следствие выяснило, что один из мужчин усыновил двух мальчиков в 2010 году как одинокий человек, что разрешено законом, но позже выяснилось, что он имеет отношения с другим мужчиной. В СК сочли, что пара пропагандирует нетрадиционные отношения несовершеннолетним.

Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудников службы опеки — за халатность они могут получить до 1 года исправительных работ. Сейчас законодательство РФ не позволяет однополым парам усыновлять детей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что по факту усыновления детей гомосексуальной парой возбуждено дело.