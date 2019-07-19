BMW пробил ограждения и утонул в Обводном канале

Глубина Обводного канала составляет от 3 до 5 м. Фото: https://vk.com/spb_today

Глубина Обводного канала составляет от 3 до 5 м. Фото: https://vk.com/spb_today

Водитель машины остался жив, его посадили в автомобиль “Реанимации”.

Автомобиль BMW пробил ограждения на набережной и погрузился на дно Обводного канала в Санкт-Петербурге. Водитель остался жив, его пересадили в автомобиль “Реанимации”.

Авария произошла в пятницу вечером 19 июля напротив заброшенного завода “Красный треугольник, как стало известно Gazeta.SPb. На набережной лежат останки автомобиля: кусок бампера и нечто, напоминающее дверь. Водитель управлял BMW 3-й серии.

Глубина Обводного канала составляет от 3 до 5 м. Автомобиль полностью исчез под водой.

За прошедший четверг 18 июля в Санкт-Петербурге произошло 357 ДТП, инспекторы ГИБДД Санкт-Петербурга насчитали 23 пострадавших.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что один BMW в Петербурге сегодня уже пострадал: на проспекте Науки “немца” подбил Ford.