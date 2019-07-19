BMW пробил ограждения и утонул в Обводном канале

Водитель машины остался жив, его посадили в автомобиль “Реанимации”.
Автомобиль BMW пробил ограждения на набережной и погрузился на дно Обводного канала в Санкт-Петербурге. Водитель остался жив, его пересадили в автомобиль “Реанимации”.
Авария произошла в пятницу вечером 19 июля напротив заброшенного завода “Красный треугольник, как стало известно Gazeta.SPb. На набережной лежат останки автомобиля: кусок бампера и нечто, напоминающее дверь. Водитель управлял BMW 3-й серии.
Глубина Обводного канала составляет от 3 до 5 м. Автомобиль полностью исчез под водой.
За прошедший четверг 18 июля в Санкт-Петербурге произошло 357 ДТП, инспекторы ГИБДД Санкт-Петербурга насчитали 23 пострадавших.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что один BMW в Петербурге сегодня уже пострадал: на проспекте Науки “немца” подбил Ford.