Загадочная постройка в Дербенте может оказаться старейшим христианским храмом

Подземное сооружение выполнено в форме креста и составляет часть крепости Нарын-Кала.

В Дагестане нашли подземную постройку, которая может оказаться старейшим христианским храмом. Постройка составляет часть крепости Нарын-Кала, древней доарабской цитадели в Дербенте.

Предназначение постройки остается неизвестным: она может быть водохранилищем, христианским храмом или зороастрийским огненным святилищем, сообщает МИСиС, чьи сотрудники изучают место обнаружения здания.

Постройка выполнена в форме креста, одна стороны на 2 м длиннее другой. При этом археологи уверены, что на момент возведения, здание находилось над поверхностью земли, что говорит против версии об использовании постройки как водохранилища.

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