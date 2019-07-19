Загадочная постройка в Дербенте может оказаться старейшим христианским храмом

Загадочная постройка в Дербенте может оказаться старейшим христианским храмом
Здание относится к III веку д.н.э. Фото: МИСиС

Подземное сооружение выполнено в форме креста и составляет часть крепости Нарын-Кала.

В Дагестане нашли подземную постройку, которая может оказаться старейшим христианским храмом. Постройка составляет часть крепости Нарын-Кала, древней доарабской цитадели в Дербенте.

Предназначение постройки остается неизвестным: она может быть водохранилищем, христианским храмом или зороастрийским огненным святилищем, сообщает МИСиС, чьи сотрудники изучают место обнаружения здания.

Постройка выполнена в форме креста, одна стороны на 2 м длиннее другой. При этом археологи уверены, что на момент возведения, здание находилось над поверхностью земли, что говорит против версии об использовании постройки как водохранилища.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что волонтеры займутся раскопками в Копорской крепости.

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