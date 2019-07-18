В Копорской крепости раскопками займутся волонтеры

Официальная церемония открытия кампуса состоится 22 июля в 12.00 на территории Копорской крепости. Фото: «Копорская крепость и деревня Ломаха»/ВК

Официальная церемония открытия кампуса состоится 22 июля в 12.00 на территории Копорской крепости. Фото: «Копорская крепость и деревня Ломаха»/ВК

В Копорской крепости 22 июля стартуют работы международного волонтерского археологического лагеря. Международный кампус станет частью археологической экспедиции.

Волонтерский лагерь будет проходить с 21 июля по 17 августа в две смены по 22 человека в каждой. В раскопках примут участие добровольцы из Германии, Франции, Украины и России (Владикавказ, Омск, Москва, Ленинградская область и Санкт-Петербург).

Под личным контролем опытных археологов волонтеры будут обучены практике научно-исследовательских археологических работ. Основная задача раскопок – выявить остатки благоустройства, а также постройки во дворе крепости и вдоль ее стены.

Как сообщили в Музейном агентстве Ленинградской области, в 2019 году продолжится работа, которая была начата в прошлом году археологами, тогда были выявлены основной фундамент, стены и своды первого этажа Комендантской канцелярии. В предстоящем сезоне ученые исследуют участок вдоль юго-восточного прясла стены крепости, где предположительно располагались склады для боеприпасов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в 2018 году проводились археологические работы, во время которых волонтеры-археологи сделали сотни уникальных находок.