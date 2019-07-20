Дорожный цирк на государственном уровне

Министр инфраструктуры Украины раскритиковал указ Владимира Зеленского о ремонте дорог. Он призвал президента «не морочить никому голову и не позориться».

Министр Владимир Омелян назвал в Facebook указ Зеленского цирком на государственном уровне. Такую оценку он дал из-за сильно заниженных цен на ремонт дорог. «Я не знаю, где господин президент берет свою аналитику», — написал Омелян. Министр считает, что стоимость капремонта дорог, заложенная в указе, в 3 раза меньше реальной себестоимости. По его мнению, украинские дорожные компании не будут работать себе в убыток, да еще и в столь сжатые сроки. По словам министра, работы, предусмотренные указом, нереально провести за 3 года.

Владимир Омелин стал известен в России после своего высказывания в апреле этого года. Союз транспортников России пригласил его обсудить в Москве единое транспортное пространство Евразийского союза, на что Омелян в ответ пообещал приехать вместе с союзниками на танках.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Зеленский хочет обменять Вышинского на Сенцова