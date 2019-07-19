Зеленский хочет обменять Вышинского на Сенцова

Зеленский хочет, чтобы Россия вернула Сенцова. Фото: Скрин
Зеленский хочет, чтобы Россия вернула Сенцова. Фото: Скрин

Президент Украина считает, что это станет «первым шагом доброй воли».

Об этом стало известно сегодня, 19 июля. Заявление Владимира Зеленского транслировал телеканала «112. Украина». Глава страны хочет, чтобы Москва передала Киеву Олега Сенцова, который осужден в России за подготовку теракта. За него президент Украины готов отдать руководителя портала РИА новости Украина Кирилла Вышинского.

До этого Кремль предлагал соседу улучшить отношения, отпустив Вышинского. При этом Сенцова отпускать не хотят ни в коем случае, так как их проступки не равнозначны.

Напоминаем, что первого обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, а второго – в организации терактов в Крыму.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Зеленский считает, что возвращение украинских моряков — шаг к прекращению войны. Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону 11 июля: темами разговора стали Керченский инцидент, ситуация в Донбассе и нормандский формат переговоров

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