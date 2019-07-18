Зеленский: Возвращение украинских моряков — шаг к прекращению войны

Освобождение пленных должно стать первым шагом восстановления диалога двух стран, уверен президент Украины. Фото: администрация президента Украины.

Освобождение пленных должно стать первым шагом восстановления диалога двух стран, уверен президент Украины. Фото: администрация президента Украины.

Срок ареста 24 украинских моряков истекает 24 октября, их взяли в плен в ноябре.

Владимир Зеленский считает, что первым шагом восстановления диалога России и Украины должно стать возвращение на родину моряков, взятых в плен в ходе Керченского инцидента. Президент Украины назвал меру “мощным шагом, чтобы прекратить войну” в записи на своем Youtube-канале 17 июля.

Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону 11 июля: темами разговора стали Керченский инцидент, ситуация в Донбассе и нормандский формат переговоров. Напомним, власти России арестовали 24 моряков за нарушение государственной границы 25 ноября 2018. Срок ареста истекает 24 октября. Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая.

За нарушение государственной границы, согласно УК РФ, можно получить максимум до 6 лет тюрьмы.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к украинцам.