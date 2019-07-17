Россияне относятся к украинцам так же, как украинцы относятся к россиянам

Около 68% опрошенных питают хорошие отношения к стране-соседу.

Эксперты ВЦИОМ выяснили, как россияне относятся к Украине. Выяснилось, что две трети опрошенных сохранили хорошее отношение к соседям.

Половина респондентов никогда не была в Украине, следует из данных опроса ВЦИОМ: сотрудники центра пообщались с 1,6 тысячами совершеннолетних россиян. 21% опрошенных плохо относятся к государству, 68% питают хорошие отношения, а еще 11% так и не смогли дать точного ответа.

Киевский институт социологии в марте провел схожий опрос среди свыше 2 тысяч совершеннолетних украинцев. В нем разделяются вопросы об отношении к властям России и самому населению: так, к гражданам России питают хорошие чувства 77% опрошенных, а вот к властям — только 57%, при этом 27% высказались об отрицательном отношении к России, то есть показатели двух опросов довольно близки.

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