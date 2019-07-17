Лавров рассказал, когда самолеты снова начнут летать в Грузию

Глава МИД РФ уверен, что сами грузины не питают враждебных чувств к россиянам. Фото: kremlin.ru

Глава МИД РФ уверен, что сами грузины не питают враждебных чувств к россиянам. Фото: kremlin.ru

Россия не намерена вмешиваться в конфликт властей и оппозиции Грузии, заявил глава МИД РФ.

Россия подумает над отменой запрета на авиаперелеты в Грузию, если там обеспечат безопасность для ее граждан, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете “Аргументы и факты”.

Лавров подчеркнул, что власти России хотят работать с Грузией. При этом столкновения оппозиции и властей страны — ее внутреннее дело и Россия не станет в него вмешиваться. При этом глава МИД РФ отметил, что антироссийские настроения наносят ущерб Грузии и ее населению.

Глава МИД РФ уверен, что сами грузины не питают враждебных чувств к россиянам, хотя грузинские политики стремятся представить ситуацию именно таким образом.

Самолеты перестали летать из России в Грузию с 8 июля из-за антироссийских акций.

В 2018 году Грузию посетили 1,4 млн россиян-туристов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что лидер грузинской оппозиции приехал в Москву.