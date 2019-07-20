Юный петербуржец «заминировал» ТРК «Сити «Молл» и крупную российскую компанию

Подростку было скучно, и он решил развлечь себя на каникулах.

Об этом стало известно сегодня, 20 июля. Обо всем сообщает издание «Фонтанка». Мальчик 12 лет совершил два звонка еще в пятницу вечером. Сначала он набрал номер службы безопасности ТРК «Сити Молл» и сообщил, что взрывное устройство якобы находится на четвертом этаже.

Думая, что его шалость останется безнаказанной, он позвонил также в Екатеринбург в одну крупную компанию. Подросток заявил, что нужно срочно выводить людей из центра, потому что бомба может рвануть в любой момент.

К удивлению паренька, сотрудники правоохранительных органов наведались к нему домой. Мальчик уверял, что хотел просто пошутить. Теперь за его шалость будут отвечать родители.

К слову, ТРК «Сити Молл» эвакуировать не стали – здание осмотрели и, конечно же, ничего не нашли.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что мужчина решил развлечься и «заминировал» 5-этажный дом в Гатчинском районе.