Людей выводят из «Максидома» на Дунайском

Людей выводят из &#171;Максидома&#187; на Дунайском
Фото: https://vk.com/spb_today

По предварительным данным, поступила информация о минировании здания.

Об этом стало известно сегодня, 20 июля. Обо всем сообщили очевидцы, которые поделились новостью в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». О том, что «Максидом» на Дунайском проспекте эвакуировали, написали более получаса назад. Автор поста уверяет, что сотрудники магазина сообщили, что все случилось из-за звонка о минировании. На место прибыли спецслужбы, которым предстоит разобраться, была ли это чья-то глупая шутка.

«Давно не было, и вот опять»,

— сетует одна из пользовательниц.

Действительно, весной текущего года лжеминеры довольно часто не давали людям спокойно сходить в торговые центры, школы, банки и другие места. На какое-то время волна звонков стихла.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что юный петербуржец «заминировал» ТРК «Сити «Молл» и крупную российскую компанию. Он объяснил свой поступок скукой.

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