Врач прокомментировал состаренные в FaceApp фотографии

Специалисты считают, что данных, заложенных в приложение, недостаточно, чтобы увидеть правдивые результаты.

Об этом стало известно сегодня, 20 июля. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на врача-гериатра Валерия Новоселова. Эксперт считает, что безоговорочно верить FaceApp не стоит. Врач отметил, что на внешность в старости влияет образ жизни человека, его эмоциональное состояние и генетика. Так, например, если человек начнет пить и курить, он будет выглядеть хуже, чем его сверстники-пенсионеры.

Снимки, которые получаются благодаря FaceApp, приближены к реальности примерно на 30%, сказал врач для комментария телеканалу «Звезда».

Напоминаем, что приложение позволяет состарить или омолодить фотографию человека. За последние несколько дней оно стало одним из самых популярных и скачиваемых приложений в мире.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что приложение FaceApp принесло петербуржцу $1 млн за неделю.