Китайский эсминец навестит Петербург

Китайский эсминец навестит Петербург
Военные моряки из Китая планируют навестить крейсер "Аврора". Фото: pixabay

Ракетный эсминец «Си Ань» из Китая прибудет в Санкт-Петербург с неофициальным визитом.

Ракетный эскадренный миноносец ВМС Народно-освободительной армии Китая «Си Ань» прибудет в Петербург с неофициальным визитом 24 июля. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Представители командования Западного военного округа и Ленинградской морской базы примут участие в торжественной церемонии встречи эсминца. Военные моряки из Китая планируют навестить крейсер «Аврора» и Пискаревский мемориал жителям Ленинграда, погибшим во время Великой Отечественной войны.

Ракетный эсминец «Си Ань» ввели в строй в 2015 году, он вооружен зенитным ракетным комплексом, установкой вертикального пуска ракет и высокоинтегрированными боевыми системами. Экипаж эсминца составляет около 250 человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге представили новый десантный корабль. В ходе Международного военно-морского салона, который проходит в Санкт-Петербурге, был представлен новый десантный корабль «Кайман».

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