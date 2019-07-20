На КАД на месяц перекроют две полосы

С 20 июля по 20 августа на Кад будут перекрыты две полосы в районе моста через реку Лубья.
В течение месяца будет ограничено движение на участке КАД в районе транспортной развязки на пересечении с Рябовским шоссе. Две полосы движения будут перекрыты из-за того, что на мосту через реку Лубья будут вестись дорожные работы.
Планируется, что ремонт дорог будет завершен к 20 августа. В рамках дорожных работ будет произведена локальная замена гидроизоляции и восстановлен защитный слой бетона на мосту, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Водители будут предупреждены о проведении работ с помощью установки временных дорожных знаков, водоналивных барьеров и дорожного конуса, также будет смонтирована световая сигнализация.
В пресс-службе уточнили, что дорожные работы будут вестись круглосуточно, а их сроки могут измениться с учетом погодных условий.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что КАД Петербурга закроют в день парада ВМФ.