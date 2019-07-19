КАД Петербурга закроют в день парада ВМФ

КАД Петербурга закроют в день парада ВМФ
Жителей Кронштадта планируют выпускать по пропускам. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ограничения проезда будут действовать с 07:00 до 17:00.

Кольцевую дорогу Санкт-Петербурга ждет полное перекрытие движения на одном из участков. Ограничения намечены на день военно-морского парада в Петербурге.

Дорогу собираются перекрыть на участке от развязки с дорогой к ”Бронке” (перегрузочному комплексу) до развязки с Приморским шоссе, то есть с 117 км до 141 км на внутреннем кольце, сообщили Gazeta.SPb в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» 19 июля.

Ограничения решили установить для безопасности проведения парада, они будут действовать с 7 утра до 17 часов воскресенья 28 июля. Доступ на этот участок откроют лишь городского транспорта и жителей Кронштадта, которых собираются пускать по пропускам.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что небо над Петербургом расцветят триколором РФ по завершению парада ВМФ.

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