Небо над Петербургом расцветят триколором после парада ВМФ

Штурмовики Су-25 создадут цветную дымовую завесу на высоте 200 м.

Пролет штурмовиков Су-25 завершит парад ВМФ в Санкт-Петербурге. Самолеты выпустят дым в цветах флага РФ.

Дымовая завеса будет выпущена на высоте около 200 м, сообщили Gazeta.SPb в ЗВО 19 июля, а сам триколор растянется на сотни метров.

В воздушной части парада почувствуют свыше 40 самолетов и вертолетов ВКС и ВМФ. Экипажи вылетят с четырех аэродромов ЗВО, которые расположены в Петербурге, Ленобласти, Вологодской области и Карелии.

Сам парад намечен на 28 июля — последнее воскресенье месяца. С 2017 года главный парад ВМФ проходит именно в Северной столице.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что репетиция воздушного парада напугала жителей Васильевского острова Санкт-Петербурга.