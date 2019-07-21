Создатель оригинального «Оно» намерен судиться с авторами ремейка

Продюсер Ларри Санитски подал в суд на организацию, снявшую новую версию фильма «Оно», который основан на одноименном романе Стивена Кинга.

Создатели оригинального ужастика выкупили права на экранизацию у автора произведения, сообщает издание Variety. Предполагалось, что будет снят полноценный сериал, но в итоге вышел только полнометражный фильм, который все-таки стал культовым.

Отмечается, что Warner Brothers заключали контракт, согласно которому кинокомпания имеет право снимать свою версию картины, но все последующие экранизации должны проходить с согласия Ларри Санитски и его партнера Фрэнка Кенигсберга.

Истец требует выплатишь ему 10% от тех денег, что были выручены с проката первого фильма и будут выручены с проката второго.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что французский актер Пьер Ришар получил приз в Ессентуках.