Французский актер Пьер Ришар получил приз в Ессентуках

Актер сказал, что нигде не видел такого хорошего зрительского зала, как в Ессентуках. Фото: facebook.com/PierreRichardDefays

Актер сказал, что нигде не видел такого хорошего зрительского зала, как в Ессентуках. Фото: facebook.com/PierreRichardDefays

Торжественная церемония награждения прошла на открытии кинофестиваля «Хрустальный источникъ». Актер и режиссер из Франции Пьер Ришар получил в Ессентуках награду «За высокое служение искусству».

Награждение состоялось на открытии кинофестиваля популярных киножанров «Хрустальный Источникъ», сообщает ТАСС.

Актриса Екатерина Шпица исполнила песню на французском языке после объявления имени лауреата. Зал зааплодировал стоя, и на сцену вышел Ришар, который моментально пустился в пляс. Актер сказал, что нигде не видел такого хорошего зрительского зала, как в Ессентуках.

В субботу актер посетил не только церемонию открытия кинофестиваля, но и получил именной знак на местной «Аллее звезд» в центре города, где 27 июля будет проходить киносмотр. Также актеру вручили ювелирное украшение и пальто из кожи.

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