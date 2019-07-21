Гол Азмуна с пенальти выводит “Зенит” вперед в матче с “Сочи”

Команды проводят матч второго тура РПЛ в Сочи под проливным дождем.

“Зениту” удалось завершить первый тайм в воскресенье 21 июля с новичком РПЛ “Сочи” с перевесом в один мяч. Автором гола стал Сердар Азмун — нападающий точно реализовал пенальти.

Азмун оказался в штрафной соперника с мячом на 27-ой минуте матча и столкнулся с защитником хозяев поля. Команда врачей выбежала на поле, но футболист не получил серьезных повреждений: встал и точно реализовал пенальти.

Главный тренер клуба Санкт-Петербурга Серге Семак пока не стал делать замен — на скамейке запасных сидят Дзюба, Мак, Джорджевич, Ригони и другие. Команды играют под дождем. Два игрока «Сочи» получили желтые карточки. Впереди футболистов ждет второй тайм.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Сантос и Сутормин вышли на поле с первых минут.