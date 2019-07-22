Погода всю неделю будет идеальной для купания

Гидрометцентр России прогнозирует, что на территории Петербурга и Ленобласти всю неделю продержится жаркая погода. Температура воздуха днем будет +25… +26 градусов.

Однако эта жара не будет удушающей, так как во вторник, среду и воскресенье могут пройти кратковременные освежающие дожди, но по сравнению с теми ливнями, которые город и область пережили совсем недавно, это и не дожди вовсе — дневное выпадение осадков прогнозируется на уровне от 0,1 до 0,5 мм.

Ветер будет слабым, ночами столбик термометра будет опускаться до +14…+17 градусов Цельсия.

В разгар лета самое время для купания в открытых водоемах. Однако, к сожалению, если еще в начале лета кое-где вода была чистой, то к середине лета качество воды на всех пляжах в черте Петербурга не устроило медиков по микробиологическим, паразитологическим и прочим показателям, и купаться в городе сейчас нельзя нигде. 24 оборудованных в Петербурге пляжа пригодны только для принятия солнечных ванн.

Из водоемов Ленобласти, где купаться санэпидемиологами разрешено, ближе всего к Петербургу находятся Колтушское и Коркинское озера во Всеволожском районе. Кроме того, купаться разрешено на Павловском озере в Бокситогорске, на озере Донцо в Волосовском районе, на Курголовском озере в Токсово, Лемболовском озере на станции Лемболово. В Кингисеппском районе Финский залив чист возле деревни Выбье, кроме, того, хорошая вода в реке Луге. В Лужском районе можно купаться в озерах Толонь и Омчино, в Приозерском — в Раздолинском и Отрадном озерах и реке Вуоксе. В Киришском районе медики одобрили воду на Светлом озере в Будогощи, в Тихвинском районе нареканий не вызвало озеро Царицыно, а в Ломоносовском — река Шингарка в районе деревни Низино.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что загорать можно на 24 пляжах, купаться нельзя нигде