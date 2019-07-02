Загорать можно на 24 пляжах, купаться нельзя нигде

В этом году на пляжах Петербурга можно только загорать. Фото: pixabay.com

В этом году на пляжах Петербурга можно только загорать. Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор не смог найти ни одного пляжа в Петербурге, где вода соответствовала бы санитарным нормам. На 24 оборудованных в черте города пляжах можно только загорать.

Все пробы воды, исследованные ведомством, проверяющих не устроили, и сейчас в городе нельзя купаться ни в одном водоеме.

Тем не менее, любители пляжного отдыха могут принимать солнечные ванны на оборудованных пляжах трех Суздальских озер, Ольгинского водоема, озера Разлив, на нескольких пляжах на берегу Финского залива, на Безымянном озере в Красносельском районе, на Колонистском пруду в Пушкине и на пляже в Кронштадте.

Роспотребнадзор предупреждает, что случайное попадание воды в желудок несет в себе риски заражения разнообразными кишечными инфекциями, паразитарными инвазиями и гепатитом А.

Еще полмесяца назад в Петербурге можно безопасно купаться на двух пляжах.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в начале июня требованиям гигиенистов удовлетворяла вода в пяти местах для купания.