В Петербурге можно безопасно купаться только на двух пляжах

Пробы воды в остальных местах оказались неудовлетворительными.

Об этом рассказали в Роспотребнадзоре после анализа 60 проб воды. Выяснилось, что петербуржцам лучше всего купаться в Колонистском пруду, который находится в Пушкинском районе, либо на пляже «Ласковый» в Финском заливе. Все остальные пляжи проверку пройти не смогли. Гигиеническим нормативам не соответствуют ни Суздальское озеро, ни Ольгинский водоем, ни безымянное озеро и прочие. Большинство опасных водоемов находятся в Курортном районе.

Специалисты напомнили, что в случае чего купальщики рискуют заразиться острыми кишечными, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими болезнями, так что лучше внимательнее относиться к выбору места для плавания.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что названы безопасные для отдыха водоемы и пляжи в Ленинградской области. В черный список Роспотребнадзора попала река Нева и Волхов, Кобринка и Оредеж, Свирь и Тосна.