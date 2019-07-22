Дмитрий Хрусталев тайно женился на участнице проекта «Хочу в «ВИА Гру»

Со своей избранницей шоумен впервые вышел в свет в 2017 году.

Об этом стало известно сегодня, 22 июля. Обо всем сообщает журнал StarHit. Уточняется, что женой Дмитрия Хрусталева стала Мария Гончарук – 29-летняя певица. Пара решила обойтись без громкого торжества – их свадьба прошла тихо, а после молодожены отправились за границу.

К слову, шоумен и певица давно встречались, но появились вместе на светском мероприятии лишь два года назад. Все были уверены, что дело закончится свадьбой, так как Хрусталев и Гончарук выглядели счастливыми и влюбленными. Во время одной из поездок было сделано предложение.

Напоминаем. Что Хрусталев и Гончарук никто не состояли в официальном браке. 40-летний шоумен состоял 10 лет в отношения с юристом Викторией Дейчук, а до этого встречался с юмористкой Екатериной Варнавой. Ей тоже было преподнесено кольцо, но до брака так и не дошло.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Волочкова отрицает слухи о предстоящей свадьбе.