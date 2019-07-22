Волочкова отрицает слухи о предстоящей свадьбе

Она назвала все публикации в СМИ на эту тему слухами и небылицами.

Российская балерина Анастасия Волочкова прокомментировали слухи о готовящейся свадьбе в разговоре с журналом StarHit. Она заверила, что торжество пока что не планируется, поэтому прессе верить нельзя. Волочкова отметила – сплетни довольно часто «бегут впереди нее». Балерина утверждает, что у журналистов разыгралось воображение.

Она также объяснила, почему ей пришлось расстаться с певцом Николаем Басковым – дело в том, что каждый пошел своим путем. Со всеми бедами балерина справляется благодаря своей хорошему чувству юмора и позитивному настрою.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Волочкова пообещала выступить в Анапе бесплатно. Балерина решила сделать жителям гостям города подарок в честь открытия летнего сезона. Она отказалась от 639 тысяч рублей, так как мэр посчитал эту сумму неподъемной для городского бюджета.