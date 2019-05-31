Волочкова пообещала выступить в Анапе бесплатно

Балерина решила сделать жителям гостям города подарок в честь открытия летнего сезона.

Об этом стало известно сегодня, 31 мая. Мэр Анапы, узнав, что за приезд звезды собирались заплатить 639 тысяч рублей из бюджета города, заявил, что не считает нужным тратить деньги подобным образом. Местные жители уже решили, что не увидят известную балерину воочию, но не тут-то было. Волочкова вошла в положение курорта и отказалась от гонорара.

Она отметила, что действительно – средства из бюджета города должны выделяться на развитие культуры на местном уровне. При этом балерина хочет, чтобы люди все-таки увидели ее выступление, так что она приедет в Анапу бесплатно.

Мэр и администрация города уже поблагодарили звезду за бескорыстие.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Волочкова посоветовала недовольным «не курить на завалинке бычок». Пользователи Рунета выразили свое возмущение заявлением балерины Анастасии Волочковой, которая в эфире радиостанции «Эхо Москвы» призвала «недовольных» политикой и обстановкой в России покинуть ее. Реакция россиян не заставила себя ждать.