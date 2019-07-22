Western Union ограничила сумму переводов за рубеж

С сегодняшнего дня американская платежная система Western Union не позволяет переводить отправителю из России в одну страну более 600 тыс. рублей в месяц.

Предельная сумма будет учитывать и суммировать все любым способом совершенные переводы в любой валюте, пересчитав их по курсу рубля. Ранее, в середине апреля, 16 апреля Western Union ограничила переводы из России в Казахстан, Киргизию, Китай и Вьетнам суммой в 100 тыс. рублей в месяц. Компания объясняет нововведения борьбой с финансированием террористов и соблюдением соответствующего законодательства РФ, пишет РИА «Новости».

Эксперты полагают, что новое ограничение не затронет гастарбайтеров, чьи суммы переводов гораздо меньше указанного лимита.

В прошлом году частные лица перевели из России за границу $47,84 млрд долларов, рост к предыдущему году составил почти 9%. В страны дальнего зарубежья ушли $34,56 млрд, в государства СНГ было переведено $13,28 млрд. Из-за границы россияне получили в 2018 году $22,45 млрд, что на 8% больше, чем в 2017 году. Из стран дальнего зарубежья было получено $18,85 млрд, из СНГ — $3,6 млрд. Больше всего денег в прошлом году переведено в Швейцарию ($9,2 млрд).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что выявлен новый способ мошенничества с переводами через банкомат