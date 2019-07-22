Смольный решил не пускать за границу должников по аренде

Все больше категорий должников поражаются в правах, а спектр наказаний расширяется с каждым годом. Фото: pixabay.com

Все больше категорий должников поражаются в правах, а спектр наказаний расширяется с каждым годом. Фото: pixabay.com

Городские власти решили не выпускать за границу тех съемщиков городской недвижимости, у которых есть долги по арендной плате.

Петербургский Комитет имущественных отношений вместе с СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга», налоговой и ФССП крепко взялись за должников и собираются не только ограничивать их выезд за рубеж, но и инициировать в отношении них процедуру банкротства. Так они надеются дисциплинировать арендаторов городского имущества.

Кроме того, ведомства по материалам арбитража выясняют, каким компаниям сильно задолжали их контрагенты, и те подали банкротные иски. По результатам мониторинга долги по арендной плате включаются в Реестр требований кредиторов. На данный момент в реестр попали 59 должников с общей суммой долга в размере 618,4 млн рублей.

Смольный уже ограничил выезд за пределы России 28 должникам-физлицам с общим долгом 18 млн рублей, еще по 27 должникам с долгом в 32 млн рублей направлены ходатайства о наложении ограничения на выезд.

В этом году с руководителями организаций-должников было проведено 445 встреч и более 3 тыс. телефонных переговоров. Общая их сумма долга перед бюджетом Петербурга составила 5,6 млрд рублей. После проведенных бесед организации выплатили 293 млн рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге 3400 должникам запретили садиться за руль