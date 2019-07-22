Житель Купчино, ставший инвалидом из-за гололеда, получил 40 тыс. компенсации

Мужчина повредил руку – он мучается от сильных болей, конечность потеряла подвижность.

Об этом стало известно сегодня, 22 июля. Обо всем сообщается на сайте прокуратуры Фрунзенского района Петербурга. Ведомство помогло пострадавшему получить компенсацию – 40 тысяч рублей выплатили мужчине, который на всю жизнь останется инвалидом.

Все случилось зимой этого года – житель Купчино поскользнулся на неубранной трамвайной остановке и получил серьезную травму. В результате он стал инвалидом первой группы и все это время ждал выплаты компенсации. Деньги петербуржцу выплатил СПб ГУП «Горэлетротранс» за причинение морального вреда, так как проверка показала, что причиной инцидента стала некачественная уборка снега.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на снегоплавильных пунктах Петербурга подвели итоги зимы. Она стала одной из самых снежных за последние годы.