Четверть бутилированной воды в России — фальсификат

Четверть бутилированной воды в России &#8212; фальсификат
Чемезов призвал к скорейшей маркировке воды. Фото: pixabay.com

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что более четверти бутилированной воды на территории РФ является подделкой и подлежит обязательной маркировке.

Чемезов также заявил, что продукция, которая чаще всего подвергается подделке – питьевая вода. В среднем в России процент такой воды составляет 25-30%, в некоторых регионах фальсификация может доходить 80%.

Данные о качестве бутилированной воды были указаны в годовом отчете, который Чемезов предоставил Путину. Также было отмечено значительное число сомнительной продукции, которая есть на прилавках.

Чемезов призвал к скорейшей маркировке бутилированной воды.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Каменногорске чистая питьевая вода течет из крана, благодаря обновленным очистительным системам и обеззараживанию.

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Четверть бутилированной воды в России — фальсификат