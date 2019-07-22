Петербургские автозаводы увеличили производство легковых машин

Автомобильные заводы Петербурга выпустили почти 190 тысяч легковых автомобилей за первые шесть месяцев 2019 года.

В материалах Петростата отмечается, что выпуск легковых автомобилей за период с января по июнь 2019 года вырос на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 189,2 тысяч единиц. В мае текущего года петербургские компании произвели 60 170 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 1% меньше, чем в мае 2018 года.

За первое полугодие 2019 года автозаводы города произвели комплектующих и принадлежностей для автотранспорта на сумму 32,5 млрд рублей, это на 18,4 % больше, чем в тот же период в прошлом году.

Среди автомобильных заводов в Петербурге числятся компании «Тойота», «Ниссан» и «Хендэ».

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