В Петербурге задержан мужчина, ударивший подростка ножом

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего.

Следственный отдел по Адмиралтейскому району Петербурга расследует уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), сообщает пресс-служба СК РФ по Санкт-Петербургу.

В ходе следствия сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 1979 года рождения. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого и предъявлении ему обвинения.

По данным следствия, 20 июля около 22 часов, подозреваемый находился в арке одного из домов по улице Садовой, где в ходе возникшего конфликта напал на несовершеннолетнего 2003 года рождения и нанес ему более двух ударов ножом в область туловища. Подросток госпитализирован в одну из больниц Петербурга.

Расследование дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге 16-летнего школьника ударили ножом за телефон.