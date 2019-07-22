Фотоловушка засняла нападение медведя на лося

Камера видеонаблюдения, установленная сотрудниками погранохраны Финляндии, засняла жестокую борьбу лося и медведя. Происходило это в Куусамо.

Медведь напал на лося, чтобы добыть себе ужин. Для лося сражения закончилось печально, медведь его поборол. Косолапый набросился на него и впился клыками в шею животного.

Капитан Юсси Воутилайнен из бригады Кайнуу отметил, что теперь медведь будет некоторое время возвращаться к туше убитого лося, чтобы поужинать. Скорее всего, он будет охранять свою добычу, сообщает агенство новостей Yle.

Данные камеры оснащены датчиками движения, а используются они пограничниками для того, чтобы контролировать обстановку в погранзоне. Отмечается, что в кадр довольно часто попадают животные в различных обстоятельствах.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ФСБ задержало беглеца на границе с Финляндией.