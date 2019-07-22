Интимные сны стали сниться женщинам в три раза чаще

Интимные сны стали сниться женщинам в три раза чаще
Каждое пятое сновидение у женщин - интимное. Фото: Pixabay

Ученые из Германии назвали причину, по которой теперь примерно каждое пятое сновидение у женщин — интимного характера.

Сотрудники Фрайбургского университета выяснили, почему женщинам интимные сны стали сняться в три раза чаще, чем 50 лет назад.

В ходе исследования было опрошено около 3 тысяч добровольцев разного пола и возраста. В результате была собрана огромная база данных, сообщает издание PlanetToday.

Оказалось, что у девушек до 30 лет интимным является каждый пятый сон, что почти в три раза больше показателей пятидесятилетней давности.

В целом, мужчинам подобные сны сняться чаще — примерно каждый четвертый сон. Однако женщины незамедлительно сокращают разницу.

Ученые предположили, что это связано с ростом раскованности женщин в интимном плане. Раньше девушки стыдились говорить о сексе, а интимные сны считались чем-то постыдным.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые опровергли популярные мифы о тестостероне.

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