Набирают активность поддельные версии FaceApp

Скачивать приложения стоит только из официальных магазинов. Фото: Pixabay

Скачивать приложения стоит только из официальных магазинов. Фото: Pixabay

В связи с увеличивающейся популярностью мобильного приложения для обработки фотографий FaceApp, растет активность мошенников.

По данным компании ESET, которая занимается защитой от вредоносных ПО, существует реальная угроза попасть в руки мошенникам. Через интернет распространяются поддельные версии приложения FaceApp.

Чаще всего мошенники акцентируют внимание на бесплатности приложения, а для реализации работают фейковые сайты, которые можно отличить по расширению «.pro». Несколько подобных фейков было найдено в GooglePlay и на YouTube.

Работает так: пользователь загружает фотографию и автоматически перенаправляется по ссылке на файлообменник, который скачивает на смартфон вредоносные ПО.

Все приложения следует устанавливать исключительно через официальных магазинов, чтобы избежать подобного риска.

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