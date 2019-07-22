Сигнал Wi-Fi ухудшает аппетит и память у пчел

Специалисты из Института физиологии имени Павлова Российской академии наук изучили влияние излучения, которое генерирует обычный домашний Wi-Fi роутер.

В результате двухлетнего исследования выяснилось, что сигнал Wi-Fi, неионизирующее электромагнитное излучение, оказывает негативное воздействие на пищевое поведение пчел, пишет издание PlanetToday.

В рамках эксперимента ученые держали пчел в ящиках с активными роутерами на протяжении 24 часов, в результате чего насекомые подвергались электромагнитному облучению. Установлено, что у пчел снижалась мотивация к принятию пищи в 1,2 раза и в 1,6 раз ухудшалась кратковременная память.

Ученые пришли к выводу, что длительное воздействие роутеров может снизить опылительную деятельность насекомых, так как из-за низкой пищевой мотивации они неактивно перемещаются между растениями.

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