Американец сделал предложение девушке с золотым ретривером вместо кольца

Девушка дантиста покинула Глейшер парк с собакой и кольцом с бриллиантом.

Американский дантист Джоэл Бут сделал предложение своей девушке после трех лет отношений. Вместо золотого кольца он вручил ей щенка золотого ретривера.

Пара отправилась в национальный парк Глейшер, мужчина устроил фотосессию для своей девушки, но подгадал момент и вручил ей щенка, сообщает Caters News. Первый вопрос, который она задала — “Чей это?” На кулоне щенка было написано имя девушки — Кэди, а на обратной стороне — “Выйдешь за меня?”. Дантист встал на одно колено, и ситуация приобрела полную определенность.

Кэди позже рассказала, что покинула Глейшер парк с новой собакой и кольцом с бриллиантом, что, вероятно, значит, что она приняла предложение. В Instagram уже появились фотографии свадьбы. Щенка назвали Боуи.

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