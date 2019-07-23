Петербургские дизайнеры представили альтернативную схему метро

Создатели отмечают, что от старых карт подземки их творение отличает новый дизайн. Фото: ilyabirman.ru

Создатели отмечают, что от старых карт подземки их творение отличает новый дизайн. Фото: ilyabirman.ru

В соцсетях опубликовали первую красивую схему петербургского метрополитена. Дизайнерам, создавшим карту, удалось сохранить ее удобство восприятия, используя необычную сетку углов.

23 июля в социальных сетях появилась улучшенная схема метро Петербурга, сообщает «Петербургский дневник».

Дизайнеры-создатели карты Илья Бирман, Егор Попов и Сергей Чикин пишут, что эта схема является первой красивой схемой метро в истории Петербурга.

Создатели отмечают, что от старых карт подземки их творение отличает новый дизайн. Например, на официальной карте метро скупо показаны петербургские реки и каналы, которые можно назвать важнейшей географической частью города.

«Главная беда — форма Невы. У нас с этим порядок. На нашей схеме есть Мойка, Фонтанка, Смоленка, Карповка; каналы Грибоедова и Обводный», — пишут дизайнеры.

Также отмечено, что для создания такой удобной схемы, сохраняющей узнаваемый облик Петербурга, они использовали нестандартную сетку углов.

Кроме того, на новой карте появилась информация о ночных поездах.

На данный момент улучшенная схема представлена в двух вариантах: яркий плакатный и спокойный повседневный.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов призвал качественно строить станции метро и не гнаться за сроками.