В петербургском метро объяснили причину ощущения наклона во время поездок

В петербургском метро объяснили причину ощущения наклона во время поездок
Таким образом, поезд в туннеле на самом деле может идти под наклоном. Фото: pixabay

Представители метрополитена Петербурга рассказали, почему во время движения поезда может казаться, что вагон наклоняется в сторону.

Оказывается, что наружный рельс расположен в перегонах таким образом, что он находится выше внутреннего. Так сделано для того, чтобы центробежная сила на повороте была уравновешена или нейтрализована. Также, это позволяет обезопасить движение и распределить нагрузку на полотно, что предотвращает изнашивание. Об этом сообщает пресс-служба Петербургского метрополитена.

По правилам безопасности подземки, скорость поезда не должна превышать 80 км/ч, хотя поезда в туннелях подземки могут двигаться намного быстрее. Высота возвышения рельсового полотна определяется именно установленной скоростью и конфигурацией поворота. Таким образом, поезд в туннеле на самом деле может идти под наклоном, который зависит от укладки рельсов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургские дизайнеры представили альтернативную схему метро.

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