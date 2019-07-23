Отремонтирована трасса от Луги до Новгорода

В Ленобласти завершен ремонт 84-километровой трассы Луга — Великий Новгород, на плохое состояние которой в последние годы жаловались автомобилисты.

Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает администрация Ленобласти. По региональной трассе Луга — Новгород в сутки проходят 10-15 тыс. машин. Она связывает Ленинградскую область с Новгородской, а также соединяет две федеральные дороги — Киевское шоссе и трассу Великий Новгород — Псков.

Дорога от Луги до Великого Новгорода была отремонтирована по технологии холодной регенерации грунтов, когда измельченный старый асфальт смешивается с камнями, цементом и особыми вяжущими эмульсиями, и создается очень прочное покрытие. Сверху на два слоя такого асфальтобетона укладывается новый горячий асфальт. Кроме того, вдоль трассы были расчищены кюветы и обочины, а на остановках общественного транспорта появились новые павильоны. На трассе установлены новые знаки и нанесена износостойкая разметка. Заказчиком работ выступило ГКУ «Ленавтодор».

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