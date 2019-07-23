Опубликованы первые кадры со съемок фильма по мотивам романа Замятина «Мы»

Фильм выйдет осенью 2020 года. Фото: кадр из видео youtube.com/Central Partnership

Фильм выйдет осенью 2020 года. Фото: кадр из видео youtube.com/Central Partnership

Во вторник, 23 июля, российская кинокомпания «Central Partnership» опубликовала на своем YouTube-канале первые кадры со съемок нового фильма.

Известно, что на данный момент ведется активная работа по экранизации известного романа-антиутопии Евгения Замятина «Мы». Данное произведение легло в основу нового фильма.

Отмечается, что картина поступит в прокат уже осенью следующего года.

Режиссером фильма является Гамлет Дульян, который также принимал участие и в написании сценария вместе с Александром Талалом. Проект продюсируют кинокомпании «Большое кино» и Nemesis Films.

В фильме обыгрывается известный сюжет. Действие происходит спустя 200 лет после Великой Войны, которая уничтожила почти все население планеты. Всё человечество живет в Едином Государстве, которое находится под авторитарной системой правления.

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