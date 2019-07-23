В Сети появился список любимых сериалов королевы Великобритании

Королева предпочитает, когда сериалы представлены в виде отдельных дисков, хотя цифровой формат намного удобнее. Фото: wikipedia.org

Королева предпочитает, когда сериалы представлены в виде отдельных дисков, хотя цифровой формат намного удобнее. Фото: wikipedia.org

Каждый год королева Великобритании Елизавета II отправляется на летние каникулы в Балморале. Она всегда с собой берет коллекцию DVD-дисков с любимыми телесериалами.

Об этом сообщает издание The Sun. Оказалось, что фаворитом королевы стал детективный сериал «Чисто английское убийство». Помимо него, в списке любимых теле-шоу значатся комедийные сериала «Соблюдая приличия» и «Бабье лето», детективы «Убийства в Мидсомере» и «Новые трюки», а также научно-фантастическое шоу «Доктор Кто», рассказал английский актер Пол Николлс.

Личный секретарь королевы рассказал, что она предпочитает, когда сериалы представлены в виде отдельных дисков, хотя цифровой формат намного удобнее.

Ежегодно королева отправляется на летние каникулы в шотландский замок Балморал вместе со своим супругом принцем Филиппом. В течение лета к ним в гости наведываются остальные члены королевской семьи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что группа Queen стала богаче королевы Елизаветы II.